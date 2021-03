Serie A, Roma-Napoli: le formazioni ufficiali. Tonfo Juve con il Benevento. Vincono Milan, Lazio, Samp e Atalanta (Di domenica 21 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. La Juventus contro il Benevento. Roma-Napoli il big match. Roma – Serie A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. La domenica è aperta dalla vittoria dell’Atalanta in casa del Verona, un successo importante in chiave quarto posto. Nelle partite delle 15 a sorpresa la Juventus sconfitta in casa del Benevento. Bene Lazio e Sampdoria contro Udinese e Torino. Serie A, i risultati di domenica 21 marzo Di seguito i risultati di Serie A di domenica 21 marzo, sfide ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021)A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. Lantus contro ilil big match.A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. La domenica è aperta dalla vittoria dell’in casa del Verona, un successo importante in chiave quarto posto. Nelle partite delle 15 a sorpresa lantus sconfitta in casa del. Benedoria contro Udinese e Torino.A, i risultati di domenica 21 marzo Di seguito i risultati diA di domenica 21 marzo, sfide ...

