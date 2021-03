Roma ko, il gesto di Friedkin in tribuna diventa virale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma - Dan Friedkin deluso per il ko col Napoli. E come non esserlo visti i soli tre punti guadagnati su ventisette nei big match. Il presidente della Roma anche contro gli azzurri era all'Olimpico ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 marzo 2021)- Dandeluso per il ko col Napoli. E come non esserlo visti i soli tre punti guadagnati su ventisette nei big match. Il presidente dellaanche contro gli azzurri era all'Olimpico ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma gesto Roma ko, il gesto di Friedkin in tribuna diventa virale ROMA - Dan Friedkin deluso per il ko col Napoli. E come non esserlo visti i soli tre punti guadagnati su ventisette nei big match. Il presidente della Roma anche contro gli azzurri era all'Olimpico per assistere al match insieme a suo figlio Ryan. Sempre impassibile negli altri match, questa volta d urante i minuti di recupero il presidente è stato ...

Calciomercato Roma, Allegri parla del futuro: le ultime Crisi di astinenza? Mi manca il godere delle gesta dei miei calciatori", ha annunciato Allegri. "Ho fatto un po' di riflessioni guardando un po' di partite – ha detto ai microfoni di Sky -. Credo che ...

