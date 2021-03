Roma, baby pusher ‘in azione’: in manette 3 giovanissimi, il più piccolo ha 17 anni (Di domenica 21 marzo 2021) Il bilancio di una serie di blitz antidroga che i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito nelle periferie della Capitale nelle ultime 72 ore è di dieci persone arrestate e circa 400 dosi di droga sequestrate. I pusher sono sempre più piccoli: i manette un ragazzo di 17 anni, uno di 18 e uno di 20. Gli arresti I Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno notato due giovani, un 18enne e un 17enne, entrambi di Roma e con precedenti, aggirarsi con fare sospetto in piazza Oria e hanno deciso di tenerli sott’occhio. Poco dopo, i due hanno avvicinato una donna, identificata poi in una 30enne Romana, a cui hanno ceduto due dosi di cocaina. Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno arrestato i pusher, sequestrando 17 dosi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) Il bilancio di una serie di blitz antidroga che i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito nelle periferie della Capitale nelle ultime 72 ore è di dieci persone arrestate e circa 400 dosi di droga sequestrate. Isono sempre più piccoli: iun ragazzo di 17, uno di 18 e uno di 20. Gli arresti I Carabinieri della StazioneTor Tre Teste hanno notato due giovani, un 18enne e un 17enne, entrambi die con precedenti, aggirarsi con fare sospetto in piazza Oria e hanno deciso di tenerli sott’occhio. Poco dopo, i due hanno avvicinato una donna, identificata poi in una 30ennena, a cui hanno ceduto due dosi di cocaina. Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno arrestato i, sequestrando 17 dosi di ...

