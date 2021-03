Omicidio Poggi, la famiglia di Chiara: “Pronti a denunce per calunnia, colpevole è Stasi” (Di domenica 21 marzo 2021) Cinque processi, tre gradi di giudizio e la Cassazione che rigetta la richiesta di una revisione del caso: la giustizia mette la parola fine sull’Omicidio di Chiara Poggi e riconosce Alberto Stasi come l’unico colpevole. Eppure una parte della stampa e la difesa del giovane condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto della fidanzata – uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco (Pavia) – proseguono a gettare ombre sulla sentenza. Dubbi che la famiglia di Chiara non è più disposta a tollerare. (prosegue dopo la foto) ARTICOLO Alberto Stasi, è finita: anche la Cassazione dice ‘no’ alla richiesta di revisione Omicidio Chiara Poggi, la famiglia ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 marzo 2021) Cinque processi, tre gradi di giudizio e la Cassazione che rigetta la richiesta di una revisione del caso: la giustizia mette la parola fine sull’die riconosce Albertocome l’unico. Eppure una parte della stampa e la difesa del giovane condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto della fidanzata – uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco (Pavia) – proseguono a gettare ombre sulla sentenza. Dubbi che ladinon è più disposta a tollerare. (prosegue dopo la foto) ARTICOLO Alberto, è finita: anche la Cassazione dice ‘no’ alla richiesta di revisione, la...

