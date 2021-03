Lo scudetto di Milano (Di domenica 21 marzo 2021) Così diverse, eppure unite da un destino comune: lottare per lo scudetto che chiuderà la serie storica della Juventus, prendere il posto dei bianconeri nell'albo d'oro e coronare una stagione che, comunque vada, è stata quella del ritorno di Milano sulla vetta del calcio italiano. E' vero che l'aritmetica concede ancora spazio ai sogni di rimonta juventina (11 partite e 33 punti a disposizione per colmare il gap da 10 rispetto alla capolista), ma l'andamento dei campioni d'Italia ancora in carica, le loro difficoltà e le continue cadute unite al passo spedito dell'Inter e al coraggio resiliente del Milan equivalgono a una sentenza. Saranno Conte e Pioli a giocarsi lo scudetto. Con il primo favorito da classifica e calendario, profondità della rosa e situazione in infermeria e il secondo che non molla mai, nemmeno quando sembra sul ... Leggi su panorama (Di domenica 21 marzo 2021) Così diverse, eppure unite da un destino comune: lottare per loche chiuderà la serie storica della Juventus, prendere il posto dei bianconeri nell'albo d'oro e coronare una stagione che, comunque vada, è stata quella del ritorno disulla vetta del calcio italiano. E' vero che l'aritmetica concede ancora spazio ai sogni di rimonta juventina (11 partite e 33 punti a disposizione per colmare il gap da 10 rispetto alla capolista), ma l'andamento dei campioni d'Italia ancora in carica, le loro difficoltà e le continue cadute unite al passo spedito dell'Inter e al coraggio resiliente del Milan equivalgono a una sentenza. Saranno Conte e Pioli a giocarsi lo. Con il primo favorito da classifica e calendario, profondità della rosa e situazione in infermeria e il secondo che non molla mai, nemmeno quando sembra sul ...

Advertising

capuanogio : ??+++ L'ASL di Milano ferma l'#Inter dopo le positività di #DeVrij e #Vecino. Sospensione di qualsiasi tipo di atti… - TrgMedia : Sir Perugia regola 3-0 Milano ed accede alle semifinali scudetto: ora ci sarà Monza sulla rotta dei bianconeri… - marca_voley : RT @SIRVolleyPG: ?? | I Block Devils battono Milano in gara 3 dei quarti di finale e staccano il biglietto per il turno successivo dove sfid… - araihcabla_ : RT @SIRVolleyPG: ?? | I Block Devils battono Milano in gara 3 dei quarti di finale e staccano il biglietto per il turno successivo dove sfid… - SIRVolleyPG : ?? | I Block Devils battono Milano in gara 3 dei quarti di finale e staccano il biglietto per il turno successivo do… -