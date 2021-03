LIVE Sci alpino, Gigante donne Lenzerheide in DIRETTA: Bassino in lotta per la vittoria! Worley al comando (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI Lenzerheide ALLE 10.30 E 13.45 12.12: Grave errore per Worley nella parte centrale ma riesce a mantenere un vantaggio di 25 centesimi sulla polacca. E’ prima ma non ci sarà una grande rimonta 12.12: All’intermedio Worley ha un vantaggio di 4 decimi 12.11: E’ seconda Petra Vlhova alle spalle della polacca Gasienica-Daniel per soli 2 centesimi 12.10: Vlhova all’intermedio ha un ritardo di 12 centesimi 12.10: Nettissimo il vantaggio della polacca Gasienica-Daniel che si mette alle spalle la botta subita nell’ultima gara di Coppa ed è prima con 92 centesimi di vantaggio su O Brien 12.09: Gasienica-Daniel all’intermedio ha 76 centesimi di vantaggio 12.08: perde tanto nel finale l’azzurra Curtoni che è ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DIALLE 10.30 E 13.45 12.12: Grave errore pernella parte centrale ma riesce a mantenere un vantaggio di 25 centesimi sulla polacca. E’ prima ma non ci sarà una grande rimonta 12.12: All’intermedioha un vantaggio di 4 decimi 12.11: E’ seconda Petra Vlhova alle spalle della polacca Gasienica-Daniel per soli 2 centesimi 12.10: Vlhova all’intermedio ha un ritardo di 12 centesimi 12.10: Nettissimo il vantaggio della polacca Gasienica-Daniel che si mette alle spalle la botta subita nell’ultima gara di Coppa ed è prima con 92 centesimi di vantaggio su O Brien 12.09: Gasienica-Daniel all’intermedio ha 76 centesimi di vantaggio 12.08: perde tanto nel finale l’azzurra Curtoni che è ...

