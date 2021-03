LIVE Biathlon, Mass start donne Oestersund in DIRETTA: Wierer seconda a caccia di Amilbekava per la vittoria! (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Vittozzi e Hauser in sincro trovano lo zero e sono vicine alle prime 10. Anche Eckhoff incredibilmente è ancora in corsa con il 5/5, paga solamente 52?! 15.52 Alimbekava da dietro con lo zero! E’ lei la nuova leader con 13? su Wierer. Hettich terza a 21?, poi Sola mentre Preuss e Davidova sono sprofondate! 15.51 Mattanza di tutte. Tre errori per Sola, 4 per Davidova e Preuss mentre Dorothea va più lenta e ne copre tre!! Wierer può essere in testa! 15.50 Sostanzialmente sono in 6 davanti e perfettamente in corsa con le altre oltre i 30?. Tuttavia in piedi le cose possono cambiare radicalmente. La terza serie è vicina. 15.48 Sola è andata a riprendere le prime 3! Anche Preuss e Tandrevold in rimonta, davanti si sono guardate un po’ troppo 15.47 Azione solitaria di Sola che ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Vittozzi e Hauser in sincro trovano lo zero e sono vicine alle prime 10. Anche Eckhoff incredibilmente è ancora in corsa con il 5/5, paga solamente 52?! 15.52 Alimbekava da dietro con lo zero! E’ lei la nuova leader con 13? su. Hettich terza a 21?, poi Sola mentre Preuss e Davidova sono sprofondate! 15.51 Mattanza di tutte. Tre errori per Sola, 4 per Davidova e Preuss mentre Dorothea va più lenta e ne copre tre!!può essere in testa! 15.50 Sostanzialmente sono in 6 davanti e perfettamente in corsa con le altre oltre i 30?. Tuttavia in piedi le cose possono cambiare radicalmente. La terza serie è vicina. 15.48 Sola è andata a riprendere le prime 3! Anche Preuss e Tandrevold in rimonta, davanti si sono guardate un po’ troppo 15.47 Azione solitaria di Sola che ...

