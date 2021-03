La Cina accelera con le vaccinazioni: 10 milioni di dosi in una settimana (Di domenica 21 marzo 2021) La Cina ha aumentato in modo esponenziale il ritmo delle vacCinazioni anti - Covid, somministrando 10 milioni di dosi nell'ultima settimana, e sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un ... Leggi su globalist (Di domenica 21 marzo 2021) Laha aumentato in modo esponenziale il ritmo delle vaczioni anti - Covid, somministrando 10dinell'ultima, e sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un ...

