La Casertana fa suo il derby al novantesimo: la Cavese cede in nove

Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un derby dalle mille emozioni quello tra Casertana e Cavese. Se lo aggiudicano i falchetti che superano i metelliani due a uno, trovando il gol decisivo all'ultimo respiro. Sull'economia del match pesa, va detto, il doppio cartellino rosso estratto nei confronti della compagine salernitana, alla quale non basta l'iniziale vantaggio per tornare a casa con almeno un punto. E' la Cavese, infatti, a sbloccare l'incontro nel primo tempo. Gerardi sfrutta alla perfezione una sponda di Matino per portare in vantaggio i metelliani. La Casertana fatica ma, sul finire di primo tempo, solo il palo nega il pareggio a Pacilli. Prove generali per l'attaccante rossoblu, a segno nel secondo tempo su calcio di rigore, concesso dal direttore di gara per un fallo di mano di Gega.

