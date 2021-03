Hades batte Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2 | eletto Gioco dell' Anno ai SXSW Gaming Awards 2021

Eurogamer_it : #Hades batte #GhostOfTsushima e #TheLastOfUsParte2, eletto Gioco dell'Anno ai #SXSWGamingAwards2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Hades batte

IGN Italia

... New Horizons Deep Rock Galactic Fall Guys Ghost of Tsushima Sackboy: A Big Adventure Valorant BAFTA 2021 Nominees for Music Ghost of TsushimaMarvel's Spider - Man: Miles Morales Ori and the ...Qui sotto gli altri vincitori dei New York Game Awards: Big Apple Award for Best Game of the Year:Statue of Liberty Award for Best World: Ghost of Tsushima Herman Melville Award for Best ...In lizza pe il premio più ambito, quello di Miglior Videogioco dell'Anno, c'erano i soliti noti, ma stavolta a prevalere è stato Hades, gioco rivelazione del 2020 che ha battuto la concorrenza di The ...Uscito in versione digital su Switch nel 2020, Hades verrà rilasciato in versione fisica il 19 marzo 2021. Dove risiede il successo di questo titolo così acclamato?. Il 19 marzo è prevista l'uscita ...