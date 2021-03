(Di domenica 21 marzo 2021) In unpostato sui suoi canali social,si mostra per la prima volta al pubblico, con le sue 'manone' e le sue gambe fasciate, camminando lungo il corridoio del Centro Grandi ...

Advertising

chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - repubblica : Il video di Gianni dall'ospedale sulle note di Jovanotti: 'Ecco i miei primi passi' - Corriere : Morandi, il video dall’ospedale sulle note di Jovanotti: «Sono veramente fortunato» - delca_it : Da una grande eccellenza dell'Emilia-Romagna,l'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena,l'immarcescibile Gianni Morandi… - galax64716705 : RT @MediasetTgcom24: Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

In un video postato sui suoi canali social,si mostra per la prima volta al pubblico, con le sue 'manone' e le sue gambe fasciate, camminando lungo il corridoio del Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Maurizio Bufalini di ..."Sono un ragazzo fortunato"/ Video Gravi ustioni, braccia bendate e... Dopo due anni di amore tra i due, dunque, sembra essere davvero arrivato il momento di promettersi reciprocamente ...Gianni Morandi. ha pubblicato un importante aggiornamento sulle sue condizioni dall'ospedale in cui si trova ancora ricoverato ad oggi, domenica 21 marzo. Come ricorderete, il cantante è stato infatti ..."È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La ...