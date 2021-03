Gazzetta: l’Inter infastidita dall’intervista di Sala, non fornirà chiarimenti al sindaco (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha ribadito di non essere contrario al nuovo San Siro, ma di volere chiarimenti, da parte dell’Inter, sul futuro della proprietà del club. chiarimenti che, scrive la rosea, i nerazzurri non forniranno. Parlando dell’Intervista del sindaco, la rosea scrive: “Frasi che l’Inter non ha commentato, pur infastidita dall’Intervista del sindaco. Non solo: i vertici del club non andranno a Palazzo Marino a «chiarire»“. E continua: “Steven sarà a Milano ad aprile per la volatona scudetto e la vittoria del campionato può dare una spinta importante ai piani cinesi. Oltre che facilitare anche l’ingresso ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri ildi Milano, Beppe, ha rilasciato un’intervista alladello Sport. Ha ribadito di non essere contrario al nuovo San Siro, ma di volere, da parte del, sul futuro della proprietà del club.che, scrive la rosea, i nerazzurri non forniranno. Parlando delvista del, la rosea scrive: “Frasi chenon ha commentato, purdalvista del. Non solo: i vertici del club non andranno a Palazzo Marino a «chiarire»“. E continua: “Steven sarà a Milano ad aprile per la volatona scudetto e la vittoria del campionato può dare una spinta importante ai piani cinesi. Oltre che facilitare anche l’ingresso ...

