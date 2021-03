Firenze: al via «Primo vere», mostra collettiva di giovani artisti in sei gallerie d’arte (Di domenica 21 marzo 2021) Da un'idea del direttore artistico del Museo Novecento di Firenze, Sergio Risaliti, alle gallerie Frittelli, Il ponte, La Portineria, Poggiali, Santo Ficara, Eduardo Secci, espongono Jessica Fillini, Veronica Greco, Melissa Morris, Gianluca Tramonti, Regan Wheat (Galleria Frittelli); Jacopo Buono, Matteo Coluccia, Stefano Giuri (Galleria Il Ponte); Marco Mazzoni (Galleria La Portineria); Francesca Banchelli, Irene Lupi, Virginia Zanetti (Galleria Poggiali); Davide D’Amelio, Gabriele Mauro (Galleria Santo Ficara); Max Mondini (Galleria Secci); ingresso gratis dalle 11 alle 18 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 marzo 2021) Da un'idea del direttoreco del Museo Novecento di, Sergio Risaliti, alleFrittelli, Il ponte, La Portineria, Poggiali, Santo Ficara, Eduardo Secci, espongono Jessica Fillini, Veronica Greco, Melissa Morris, Gianluca Tramonti, Regan Wheat (Galleria Frittelli); Jacopo Buono, Matteo Coluccia, Stefano Giuri (Galleria Il Ponte); Marco Mazzoni (Galleria La Portineria); Francesca Banchelli, Irene Lupi, Virginia Zanetti (Galleria Poggiali); Davide D’Amelio, Gabriele Mauro (Galleria Santo Ficara); Max Mondini (Galleria Secci); ingresso gratis dalle 11 alle 18 L'articolo proviene daPost.

