Covid | Speranza “Ottimista per l’estate | la soluzione è il vaccino”

(Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un anno difficilissimo per tutti, per tutti i nostri concittadini, è stata durissima. Vediamo che oggi abbiamo nuovi strumenti, dobbiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia. E’ ancora dura ma grazie alla campagna vaccinale possiamo guardare alle prossime settimane con fiducia”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoa “Domenica In”, su Rai1. “Già da 48 ore le vaccinazioni sono riprese in tutta Italia anche con Astrazeneca, e la risposta è incoraggiante e buona. La stragrande maggioranza delle persone è consapevole che questa è la strada per uscire da questa situazione drammatica. Dopodichè continueremo a monitorare”, ha sottolineato.“Gli italiani sono ben consapevoli che se vogliamo tornare alla vita di prima, laè il. Dobbiamo essere sicuri ...

Intervistato a Domenica In,- da sempre capofila dell'area rigorista del governo - lascia filtrare parole di un cauro ottimismo. Il bollettino di oggi 21 marzo "Per l'estate sono ottimista, ...Così il ministro della Salute Robertoa Domenica In su RaiUno. Che alla domanda: è disponibile a vaccinarsi con Astrazeneca? Risponde: "Sono disponibile, intanto ringrazio il generale ...Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a “Domenica In”, su Rai1. “Già da 48 ore le vaccinazioni sono riprese in tutta Italia anche con Astrazeneca, e la risposta è incoraggiante e buona ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta la candidatura al Nobel per la pace per i sanitari italiani in prima linea contro il ...