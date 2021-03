Caos Juventus-Benevento: “Era rigore netto” (Di domenica 21 marzo 2021) I bianconeri protestano animatamente per un contatto in area tra Federico Chiesa e Daam Foulon nel secondo tempo Grandi proteste da parte della Juventus per un presunto rigore non concesso dall’arbitro Abisso nella sfida contro il Benevento. Al 71?, subito dopo il vantaggio dei sanniti, Chiesa va giù in area dopo un contatto con Foulon. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 marzo 2021) I bianconeri protestano animatamente per un contatto in area tra Federico Chiesa e Daam Foulon nel secondo tempo Grandi proteste da parte dellaper un presuntonon concesso dall’arbitro Abisso nella sfida contro il. Al 71?, subito dopo il vantaggio dei sanniti, Chiesa va giù in area dopo un contatto con Foulon. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

