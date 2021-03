Amici 20: Concorrenti Cantanti e Ballerini, Puntate Serale, Professori e Squadre (Di domenica 21 marzo 2021) Amici 20 è la nuova edizione del talent che va in onda a cavallo tra il 2020 e il 2021, inizia il 14 Novembre 2020 su Canale 5 quando si forma la classe di Amici di Maria De Filippi. I Ragazzi per il Serale di Amici in Onda dal 20 marzo sono divisi in 3 Squadre: SQUADRA 1: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, Serena. Professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. SQUADRA 2: Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa. Professori: Arisa e Lorella Cuccarini. SQUADRA 3: Aka7even, Giulia e Samuele. Professori: Veronica Peparini e Anna Pettinelli. PRIMA PUNTATA Nella prima puntata del Serale di Amici 20 viene Eliminata Gaia Di Fusco nella prima manche, e Esa Abrate nella Seconda Manche. ... Leggi su chiecosa (Di domenica 21 marzo 2021)20 è la nuova edizione del talent che va in onda a cavallo tra il 2020 e il 2021, inizia il 14 Novembre 2020 su Canale 5 quando si forma la classe didi Maria De Filippi. I Ragazzi per ildiin Onda dal 20 marzo sono divisi in 3: SQUADRA 1: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, Serena.: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. SQUADRA 2: Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa.: Arisa e Lorella Cuccarini. SQUADRA 3: Aka7even, Giulia e Samuele.: Veronica Peparini e Anna Pettinelli. PRIMA PUNTATA Nella prima puntata deldi20 viene Eliminata Gaia Di Fusco nella prima manche, e Esa Abrate nella Seconda Manche. ...

Advertising

fvlldream : la qualità di amici (dei concorrenti e dell’organizzazione) negli ultimi anni - JoMarch__ : A chi dice che Dayane parla male degli altri concorrenti. In diretta 'ragazzi non chiedetemi dei miei amici, vogluo… - AliceIafra : RT @cocoriti_: Dato che non c’è il daytime faccio un thread assolutamente non richiesto sui concorrenti di amici come personaggi di serie t… - Novella_2000 : Tommaso Zorzi mostra interesse per uno dei concorrenti di #Amici20 (ma poi scopre la sua età): “Maria ti devo parla… - sammyfromdblock : Il livello dei concorrenti di Amici di quest’anno è proprio osceno; forse il più basso degli ultimi anni -