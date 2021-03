(Di lunedì 22 marzo 2021) A Sky Sportha espresso giudizi a Sky Sport. I primi cinque centravanti? Benzema, Lewandowski,che era un, Ibrahimovic che adesso fa il centravanti. Dieci anni fa, non voleva fare il centravanti perché non voleva prendere le botte. Cassano aveva gambone e gli rimbalzavano addosso. Haaland è. Cassano e Ronaldinho sono stati i due che ho allenato che facevano passare la palla dove volevano. Non mi toccate Mandzukic, quanto ha corso? Grandissimo, ma. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Salvato95551627 : RT @napolista: Allegri: «Higuain un fenomeno. Seedorf fortissimo ma rompiballe» A Sky Sport: «Il miglior centravanti? Benzema, poi Lewando… - napolista : Allegri: «Higuain un fenomeno. Seedorf fortissimo ma rompiballe» A Sky Sport: «Il miglior centravanti? Benzema, po… - Gianskrt : @AnStorti @jumped126 Di Canio gli ha chiesto di scegliere un centravanti preferito oggi e poi fare 5 nomi. Allegri… - TheBitlandPrinc : Quando #Allegri doveva citare grandi attaccanti ha citato Benzema, Lewandowski e #Higuain. Perché la qualità è qual… - 1987_Lorenza : @JPeppp @silviajuve71 Allegri lo ha ripreso???? Lo ha ripreso Marotta altrimenti il Milan non si sarebbe preso Higuain. -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Higuain

ilnapolista

Ma che fatica per la squadra allora allenata da Massimiliano, in campo con una maglia ... i bianconeri sbatterono sul muro giallorosso fino al 57', quandotrovò il guizzo vincente per ...La Juventus che conha raggiunto due finali di Champions in cinque anni aveva una squadra ... Mandzukic nella stagione della vita, Dybala e, il quale spesso e volentieri nei momenti da ...Allegri: «Il miglior centravanti? Benzema, poi Lewandowski. Seedorf rompiballe. Cassano e Ronaldinho facevano passare la palla dove volevano» ...Intervistato da Sky Calcio Club, Massimiliano Allegri ha parlato così di Mario Mandzukic. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. ATTACCO – «Giocavano Mandzukic, Dybala e Higuain, andammo a Firenze ...