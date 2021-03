Viktor Orban e Matteo Salvini | aria di nuovo partito nazionalista?

(Di sabato 20 marzo 2021) Il premier unghereseha annunciato alla radio pubblica del suo Paese l’intenzione di incontrare il leader della Lega. Insieme al primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, per discutere la sua idea. La creazione di unnell’Unione europea. Lo riporta Bloomberg. Quale progetto ha in mente? Fidesz, il

Amedeo La Mattina per 'La Stampa' salvini meloni Rapporti ai minimi termini tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. A mettere zizzania tra i due si ci mette pure il premier unghereseOrbán. La leader di FdI sostiene che i rapporti con la Lega sono ...... c'è anche il fronte europeo a creare malumori (per usare un eufemismo): a innescare il cortocircuito le dichiarazioni del premier unghereseche ieri ha annunciato alla radio pubblica ...Roma, 20 (Adnkronos) - "Sono discorsi prematuri" quelli relativi alla costituzione di un'alleanza in Europa tra Matteo Salvini, Viktor Orban e Mateusz Morawiecki. Lo dice Maro Zanni, europarlamentare ...BRUXELLES - Il premier ungherese Viktor Orban (foto) ha annunciato alla radio pubblica del suo Paese l'intenzione di incontrare il leader della Lega ...