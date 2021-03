Stasera in TV: su Rai Storia “Era d’estate” (Di sabato 20 marzo 2021) Per il ciclo “Cinema Italia”, questa sera Rai Storia propone l’emozionante film “Era d’estate”, diretto da Fiorella Infascelli. (Locandina film)Sul Canale 54, Stasera un appuntamento imperdibile in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Alle 21.10 va in onda il film Era d’estate, uscito nel 2016 e diretto dalla regista romana Fiorella Infascelli, figlia del produttore Carlo. Il film racconta il periodo in cui i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, furono costretti all’esilio assieme alle loro famiglie sull’isola dell’Asinara, nel pieno del mar Mediterraneo, per preparare il maxi processo a Cosa Nostra. A vestire i panni dei due giudici antimafia sono rispettivamente Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello. Leggi anche -> Open Arms, chiesto ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 marzo 2021) Per il ciclo “Cinema Italia”, questa sera Raipropone l’emozionante film “Era”, diretto da Fiorella Infascelli. (Locandina film)Sul Canale 54,un appuntamento imperdibile in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Alle 21.10 va in onda il film Era, uscito nel 2016 e diretto dalla regista romana Fiorella Infascelli, figlia del produttore Carlo. Il film racconta il periodo in cui i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, furono costretti all’esilio assieme alle loro famiglie sull’isola dell’Asinara, nel pieno del mar Mediterraneo, per preparare il maxi processo a Cosa Nostra. A vestire i panni dei due giudici antimafia sono rispettivamente Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello. Leggi anche -> Open Arms, chiesto ...

