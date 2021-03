Scuole in Campania, Cirielli (FdI): “Inaccettabile divario tra Nord e Sud, riaprano dopo Pasqua” (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Le Scuole del Sud sono nuovamente penalizzate rispetto a quelle del Nord. Un esempio è la Campania dove, tuttora, bambini e studenti sono tenuti a casa, con inevitabili disagi per loro e le rispettive famiglie”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Condivido le preoccupazioni denunciate dalla presidente del circolo Turati di Napoli, Alessandra Caldoro, rispetto alle condizioni che si trovano a vivere ogni giorno le famiglie campane. La didattica a distanza si è rivelata un problema educativo, sociale e culturale e gli esperti iniziano a lanciare l’allarme sulle pesanti conseguenze che sta causando. I nostri figli stanno pagando un prezzo troppo alto e per di più vengono etichettati come untori”. Per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ledel Sud sono nuovamente penalizzate rispetto a quelle del. Un esempio è ladove, tuttora, bambini e studenti sono tenuti a casa, con inevitabili disagi per loro e le rispettive famiglie”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo: “Condivido le preoccupazioni denunciate dalla presidente del circolo Turati di Napoli, Alessandra Caldoro, rispetto alle condizioni che si trovano a vivere ogni giorno le famiglie campane. La didattica a distanza si è rivelata un problema educativo, sociale e culturale e gli esperti iniziano a lanciare l’allarme sulle pesanti conseguenze che sta causando. I nostri figli stanno pagando un prezzo troppo alto e per di più vengono etichettati come untori”. Per ...

