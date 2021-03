Advertising

infoitsport : Sala ostaggio dei Verdi 'Lo stop allo stadio è solo un assaggio' - Ale_De_Chirico : Sala ostaggio dei Verdi 'Lo stop allo stadio è solo un assaggio' -

Ultime Notizie dalla rete : Sala ostaggio

il Giornale

manca questa visione? 'Dopo 5 anni da sindaco non ha ancora chiare le sue competenze, si è ... Non autorizza il progetto ma non ha neanche il coraggio di bocciarlo, èdegli ambientalisti ...in un'intervista alla Gazzetta si dice 'sorpreso per la reazione dell'Inter, sono dispiaciuto in quanto sindaco e tifoso nerazzurro che è andato per la prima volta allo stadio 55 anni fa. Ma - ...Meglio ristrutturare il Meazza e San Siro non ha bisogno di nuovi centri commerciali, uffici e case di lusso». Io sto solo chiedendo informazioni all'Inter Stiamo discutendo di una partnership e vogli ...Sala tenta di fuggire dalle sue responsabilita' politiche a ... e la citta' rischia di finire ostaggio dei talebani dell'ambiente per cui "no" e' la risposta a ogni nuova opera. Milano non merita ...