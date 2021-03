(Di sabato 20 marzo 2021) ”Io credo che lo stadio si debba, non ho cambiato idea. L’ho detto con decisione e lo riconfermo: ilSanè utile. Ma il punto è un altro e una volta per tutte va chiarito: lo stadio vale meno della metà del progetto immobiliare proposto dae Milan. È davvero così L'articolo

Advertising

matteosalvinimi : Il sindaco #Sala non può scaricare errori, ritardi e litigi politici della sinistra in Comune sulle spalle dell’Int… - Gazzetta_it : Intervista esclusiva Polemica #Sala-#Inter sul nuovo #SanSiro: parla il sindaco di #Milano - la_rossonera : ????? Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è così espresso sul nuovo San Siro: “Lo stadio si deve fare, ma l’Inter… - sportli26181512 : Sala: 'Lo stadio si deve fare, ma l’Inter ci dica chi guiderà il club': Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Sala: «Il nuovo San Siro si deve fare ma Inter chiarisca»: ”Io credo che lo stadio s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sala nuovo

IlCento Pime milanese, con ingresso in via Monterosa 81, oggi offre il teatro da 600 posti, ... la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, unalettura ...Commenta per primo Beppereplica alla famiglia Zhang. Il Sindaco di Milano ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'La reazione dell'Inter alle mie parole sulSan Siro mi ha sorpreso, sono ...Il sindaco Beppe Sala controreplica alla famiglia Zhang: Deluso per la loro risposta, mi chiedo se in Cina se la sarebbero potuta permettere. Ma io penso al bene della squadra e della città.Il sindaco Sala spiega la sua posizione rispetto al progetto stadio di Milan e Inter. Inoltre ribadisce che vuole chiarezza dai nerazzurri.