Regione Toscana: furto negli uffici di Via Pico della Mirandola (Di sabato 20 marzo 2021) Un cartello di esecrazione del gesto affisso al di fuori degli uffici regionali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 marzo 2021) Un cartello di esecrazione del gesto affisso al di fuori degliregionali L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

iltirreno : Il presidente della Regione Eugenio Giani ha rassicurato anche il sindaco di Viareggio sull'imminenza di un nuovo p… - FirenzePost : Regione Toscana: furto negli uffici di Via Pico della Mirandola - TommasoTriberti : Iniziati i lavori del convegno webinar organizzato dal 'Centro Studi e Documentazione del Castagno' con il saluto d… - sandrinovannini : RT @CRToscana: Cyberbullismo: più formazione e più corsi in Toscana per combatterlo. Le commissioni Istruzione e Formazione e Sanità hanno… - intoscana : #DANTE2021 “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”. Fino al 6 aprile, i comuni di tutta la Tosca… -