Omofobia: Pillon, 'Zan parla a Università Perugia senza confronto, ora mi aspetto invito'

TV7Benevento : Omofobia: Pillon, 'Zan parla a Università Perugia senza confronto, ora mi aspetto invito'... - Pilgrim1983 : Prevedo che un sacco di #coppiegay si lasceranno dato che non potranno farsi benedire. #benedizione #pillon #Omofobia - nerolovelace : @dncsctt Non passa, ma se passa la legge contro l'omofobia, corro in caserma a sporgere 2000 denunce contro pillon -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Pillon ENNESIMO CASO DI FINTA OMOFOBIA ... 29 dicembre 2020) PILLON, GLI IMMIGRATI E IL DDL ZAN Il senatore Simone Pillon scrive sulla sua ... Se chiedono asilo qui in Italia, e ancora l'omofobia non è legge, vuol dire che l'Italia è un paese ...

Gender Watch: Zan attacca Polonia e Ungheria Non possiamo far vincere Pillon, Meloni, Salvini, Gasparri, Malan, tutti quelli che vogliono ... Applichiamo a lui la legge Mancino a cui si è ispirato per il suo Disegno di legge sull'omofobia?

Omofobia: Pillon, 'Zan parla a Università Perugia senza confronto, ora mi aspetto invito' Il Tempo Omofobia: Pillon, ‘Zan parla a Università Perugia senza confronto, ora mi aspetto invito’ Lo afferma Simone Pillon, responsabile delle politiche familiari della Lega Umbria. “Capisco che Zan e compari -aggiunge l’esponente del Carroccio- possa avere paura di confrontarsi pubblicamente con ...

Pillon: «Il papà non è un mammo» Il maschio non cambia i ponnolini perché la cura dei bambini spetta alle donne. Pare questo il messaggio veicolato dal senatore leghista Simone Pillon.

