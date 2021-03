Mentre Instagram era down, in tanti hanno chiesto al suo capo di sbloccare gli account in ban (Di sabato 20 marzo 2021) Chi si aspettava qualche notizia in più rispetto al clamoroso Instagram down, Facebook down e WhatsApp down di ieri sera (quasi un’ora di stop per i social network, con tanto di panico tra la popolazione dei comunicatori) è rimasto deluso. Instagram, in modo particolare, ha scelto la strada della comunicazione simpatica, postando la gif di un husky e aggiungendo il laconico messaggio: «Alcune persone hanno avuto problemi con i loro account Instagram. I problemi sono stati risolti e ci scusiamo per gli inconvenienti». Questo tweet è stato riproposto dal numero uno di Instagram, Adam Mosseri, che ha ribadito le sue scuse e quelle del team. LEGGI ANCHE > Dopo i down di Facebook, Instagram e WhatsApp, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 20 marzo 2021) Chi si aspettava qualche notizia in più rispetto al clamoroso, Facebooke WhatsAppdi ieri sera (quasi un’ora di stop per i social network, con tanto di panico tra la popolazione dei comunicatori) è rimasto deluso., in modo particolare, ha scelto la strada della comunicazione simpatica, postando la gif di un husky e aggiungendo il laconico messaggio: «Alcune personeavuto problemi con i loro. I problemi sono stati risolti e ci scusiamo per gli inconvenienti». Questo tweet è stato riproposto dal numero uno di, Adam Mosseri, che ha ribadito le sue scuse e quelle del team. LEGGI ANCHE > Dopo idi Facebook,e WhatsApp, ...

