Mauro Pagani | cercando bellezza

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 21 marzo 2021) Rifugio alcolico più che presidio sanitario, l’infermeria del Teatro Ariston è da trent’anni l’arena in cui i membri del Club Tenco suggellano progetti e collaborazioni con Rossese doc e affini. «Guccini venne da me e mi disse: “Ma te che sei una tr… e hai lavorato per tutti… perché con me no? Ti sto sul c…?”. Me l’hai mai chiesto? risposi. “Forse non hai tutti i torti… parliamone!”».narra la genesi della sua recente revisione dell’opera gucciniana, raro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.