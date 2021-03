Liga 2020 2021 | il Siviglia pareggia col gol del portiere | Bono gela il Valladolid al 94?

Leggi su sportface

(Di domenica 21 marzo 2021) Ha segnato il, ha segnato. Ilacciuffa il pareggio al 94? contro unche può sicuramente rammaricarsi per come butta via due punti d’oro nella lotta salvezza. I ragazzi di Lopetegui rispondono nel modo più incredibile al vantaggio dei padroni di casa maturato con un calcio di rigore di Orellana, concesso dopo un intervento Var. Conche si riscopre goleador salendo in attacco per l’ultimo assalto disperato, il quarto posto nellache regala il pass per la Champions appare decisamente blindato dall’assalto delle inseguitrici, mentre gli avversari dovranno ancora guardarsi le spalle. IL RACCONTO DEL MATCH – Primo tempo equilibrato senza troppe opportunità da una parte e ...