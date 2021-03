Francia, Parigi senza dati aggiornati sulla pandemia dopo l’incendio del deposito di server di Strasburgo (Di sabato 20 marzo 2021) La Francia non dà più i numeri. Da giovedì 19 marzo Oltralpe non ci sono dati aggiornati sull’andamento della pandemia: contagi, ricoveri, vaccinazioni e molto altro. La causa sarebbero una serie di “incidenti tecnici” direttamente collegati all’incendio 10 giorni fa a Strasburgo di OVH, uno dei più grandi data center d’Europa, che ospita diversi importanti server. E così né il sito del governo, né quello del Servizio sanitario, Santé Publique France, hanno aggiornato i dati da giovedì. Soltanto nella tarda serata di venerdì le autorità hanno ammesso l’esistenza di “incidenti tecnici” nella catena di comunicazione dei dati. In concreto, al ministero avevano notato “scarti tra i dati ricevuti dalla Sanità” nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Lanon dà più i numeri. Da giovedì 19 marzo Oltralpe non ci sonosull’andamento della: contagi, ricoveri, vaccinazioni e molto altro. La causa sarebbero una serie di “incidenti tecnici” direttamente collegati al10 giorni fa adi OVH, uno dei più grandi data center d’Europa, che ospita diversi importanti. E così né il sito del governo, né quello del Servizio sanitario, Santé Publique France, hanno aggiornato ida giovedì. Soltanto nella tarda serata di venerdì le autorità hanno ammesso l’esistenza di “incidenti tecnici” nella catena di comunicazione dei. In concreto, al ministero avevano notato “scarti tra iricevuti dalla Sanità” nella ...

Advertising

petergomezblog : Francia: Parigi e 16 dipartimenti in lockdown per un mese, ma le scuole restano aperte. “È terza ondata” - TgLa7 : ??#Covid Francia: #lockdown anche a #Parigi, da domani e per quattro settimane, ma le scuole restano aperte - Giorgiolaporta : Se #Germania, #Francia e #Spagna non avessero sospeso il #vaccino #AstraZeneca, l'#AIFA avrebbe mai detto nulla? Le… - fattoquotidiano : Francia, Parigi senza dati aggiornati sulla pandemia dopo l’incendio del deposito di server di Strasburgo - viaggrego : RT @viaggrego: #Sondaggi clamorosi in #Francia, Marine #LePen vede l’#Eliseo: ora #Parigi “terrorizza” il mondialista #Bergoglio https://t.… -