F1 | Carlos Sainz | “Non credo ai problemi della Mercedes | nei test tutti si sono nascosti”

(Di sabato 20 marzo 2021) Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2021 di F1 sta per scadere. Iin Bahrain non hanno dato grandi indicazioni anche perché la sensazione è che le squadre abbiano preferito giocare a carte coperte, concentrandosi essenzialmente sul proprio programma di prova, senza basarsi più di tanto su quanto fatto dai competitors. Tuttavia, se si guarda al cronometro, la Red Bull ha fatto vedere cose importanti ed è sembrata la monoposto più equilibrata, mentre peralcune problematiche sul posteriore cistate. Tanti, per questi motivi, hanno previsto una RB16B davanti alla W12 nel primo round iridato. Da questo punto di vista il pilotaFerrariha meno certezze: “La Red Bull sembra promettere bene, la McLaren sicuramente che lotterà grazie al motore ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Sainz

Tifosi della Ferrari, sapevate che Leclerc ha quattro nomi? O che uno dei cani disi chiama Piñon? Beh, che li conosciate bene o no, di una cosa potete stare certi, Leclerc eci faranno divertire. Non solo perché andranno forte in gara ma perché dentro la ...Siamo contenti di questo e relativamente soddisfatti della correlazione tra la pista e il simulatore - ha dichiaratoin un'intervista rilasciata a El Mundo Deportivo - Ora dobbiamo ...È in arrivo su Sky una stagione di motori straordinaria, con una lunga successione di eventi e oltre 1.200 ore di corse in diretta. Si ...Da parte mia avevo molta impazienza, ma sapevo comunque che, una volta arrivato in Bahrain, l’entusiasmo sarebbe stato un po’ frenato. Posso dire allo stesso tempo che la Alpine non è male, quindi dob ...