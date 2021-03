(Di sabato 20 marzo 2021)a Cosseria,. Realizzato in legno, qualcuno dopo avergli mozzato lene ha infilata una nel. “Un atto vergognoso, orribile”, scrive Matteo Salvini su Facebook, postando una foto. “Un insulto alla nostra storia, alla nostra cultura, alla Fede di tante persone passate di lì per una preghiera o un pensiero a una persona cara. Spero che chi ha fatto questo venga individuato e punito severamente”, si legge ancora nel post. “Un crocefisso sfregiato. Un atto vergognoso e barbaro che è avvenuto a Cosseria, in provincia di. Un insulto alla nostra storia, alla nostra cultura. Un insulti alla Fede di tante persone passate di lì a recitare una preghiera”, dicono in una nota i parlamentari savonesi Paolo Ripamonti e Sara Foscolo della Lega. ...

Advertising

bisagnino : Vandalizzato un crocifisso a Cosseria: gambe infilzate nel costato - an12frnc : RT @Adnkronos: Crocifisso vandalizzato a #Savona, gambe mozzate e infilzate nel costato - Adnkronos : Crocifisso vandalizzato a #Savona, gambe mozzate e infilzate nel costato - StampaSavona : Crocifisso di legno vandalizzato a Cosseria - bertero_g : Non crediate che sia stato il Cristo quello colpito al cuore. È questa nostra umanità ad essere trafitta dalla grav… -

Ultime Notizie dalla rete : Crocifisso vandalizzato

il Resto del Carlino

SAVONA - Un inquietante atto vandalico è stato scoperto oggi a Cosseria, in Val Bormida. Unposizionato in località Croce, sulla strada che porta al castello di Cosseria è stato trovato con le gambe mozzate e gli arti infilzati nel costato della rappresentazione sacra. Il fatto è ...E' l'amarissimo commento del sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro , poco dopo il ritrovamento di unsulla strada che porta ai ruderi del castello. Il Cristo, realizzato in ...SAVONA - Un inquietante atto vandalico è stato scoperto oggi a Cosseria, in Val Bormida. Un crocifisso posizionato in località Croce, sulla strada che porta al castello di Cosseria è stato trovato con ...Il sindaco Roberto Molinaro: “Un gesto orribile, ingiustificabile e assurdo”. Matteo Salvini sui social: “Un atto vergognoso” ...