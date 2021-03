Covid, Zingaretti: “Primo accordo per sperimentazione scientifica dello Sputnik con lo Spallanzani” (Di sabato 20 marzo 2021) Lo Sputnik V, ancora non ha l’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), ma il fondo sovrano che lo commercializza può già contare su un accordo preliminare con alcuni stati europei, e l’Istituto Gamayela, che lo ha sviluppato, ha già incontrato i ricercatori dello Spallanzani per un accordo scientifico. accordo che diventerà operativo a breve come ha spiegato il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti: “Tra qualche giorno verrà stipulato un Primo accordo con l’istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti. Questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) LoV, ancora non ha l’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), ma il fondo sovrano che lo commercializza può già contare su unpreliminare con alcuni stati europei, e l’Istituto Gamayela, che lo ha sviluppato, ha già incontrato i ricercatoriper unscientifico.che diventerà operativo a breve come ha spiegato il presidente del Lazio, Nicola: “Tra qualche giorno verrà stipulato uncon l’istitutoper unain formacon il vaccino, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti. Questa ...

