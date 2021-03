Covid, Zingaretti: "Accordo con l'Istituto Spallanzani per sperimentare il vaccino Sputnik" (Di sabato 20 marzo 2021) La sperimentazione "in attesa dell'autorizzazione formale dell'Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti" ha detto il presidente della Regione in visita all'hub vaccinale all'Auditorium di Roma Leggi su rainews (Di sabato 20 marzo 2021) La sperimentazione "in attesa dell'autorizzazione formale dell'Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti" ha detto il presidente della Regione in visita all'hub vaccinale all'Auditorium di Roma

