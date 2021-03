Covid, Viminale: 104mila controlli in 24 ore e 1.364 sanzioni (Di sabato 20 marzo 2021) Per i controlli anti - Covid nelle ultime 24 ore sono state eseguite verifiche su 104.200 persone, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno. Tra queste, 1.364 sono state sanzionate e 38 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 marzo 2021) Per ianti -nelle ultime 24 ore sono state eseguite verifiche su 104.200 persone, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno. Tra queste, 1.364 sono state sanzionate e 38 ...

Advertising

ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Covid, Viminale: 104mila controlli in 24 ore e 1.364 sanzioni #multe - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Viminale: 104mila controlli in 24 ore e 1.364 sanzioni #multe - Carla82495714 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Viminale: 104mila controlli in 24 ore e 1.364 sanzioni #multe - MediasetTgcom24 : Covid, Viminale: 104mila controlli in 24 ore e 1.364 sanzioni #multe - BMaior1 : RT @MarcoLUDOVIC0: #Viminale: #controlli a tutto campo, grave situazione di rischio sui contagi #zonarossa #lockdown2021 #Covid_19 #vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Viminale Covid, Viminale: 104mila controlli in 24 ore e 1.364 sanzioni Per i controlli anti - Covid nelle ultime 24 ore sono state eseguite verifiche su 104.200 persone, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno. Tra queste, 1.364 sono state sanzionate e 38 denunciate. Sono state ...

Si può viaggiare dall'Italia verso l'estero: la conferma di ASTOI La risposta positiva del Viminale conferma la possibilità di viaggiare oltre confine, sebbene solo ...arancione o rossa in base a determinati parametri riguardanti la diffusione dei contagi di Covid. ...

Covid, Viminale ai prefetti: "Controlli rafforzati e multe per evitare gli assembramenti" PalermoToday Covid, Viminale: 104mila controlli in 24 ore e 1.364 sanzioni Per i controlli anti-Covid nelle ultime 24 ore sono state eseguite verifiche su 104.200 persone, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno. Tra queste, 1.364 sono state sanzionate e 38 denunci ...

Covid: weekend ‘blindato’ e proteste contro mascherine Covid: weekend 'blindato' con una consistente stretta alle seconde case mentre vanno in scena proteste 'no mask' a Torino e Venezia. Il fine settimana è ...

Per i controlli anti -nelle ultime 24 ore sono state eseguite verifiche su 104.200 persone, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno. Tra queste, 1.364 sono state sanzionate e 38 denunciate. Sono state ...La risposta positiva delconferma la possibilità di viaggiare oltre confine, sebbene solo ...arancione o rossa in base a determinati parametri riguardanti la diffusione dei contagi di. ...Per i controlli anti-Covid nelle ultime 24 ore sono state eseguite verifiche su 104.200 persone, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno. Tra queste, 1.364 sono state sanzionate e 38 denunci ...Covid: weekend 'blindato' con una consistente stretta alle seconde case mentre vanno in scena proteste 'no mask' a Torino e Venezia. Il fine settimana è ...