Covid, in Emilia - Romagna più di 400 ricoverati in terapia intensiva (Di sabato 20 marzo 2021) commenta In Emilia - Romagna, per la prima volta dall'inizio della pandemia, hanno superato quota 400 i ricoverati in terapia intensiva per il Covid. Nella Regione è occupato il 53% dei 760 posti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 marzo 2021) commenta In, per la prima volta dall'inizio della pandemia, hanno superato quota 400 iinper il. Nella Regione è occupato il 53% dei 760 posti ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 11enne a Bologna è fuori dalla terapia intensiva #bologna - RegioneER : #sanitaER #coronavirus L'aggiornamento per l'Emilia-Romagna: su oltre 36 mila tamponi 2.560 nuovi positivi, di cui… - MediasetTgcom24 : Covid, in Emilia-Romagna più di 400 ricoverati in terapia intensiva #coronavirus - LorenzoPratesi1 : RT @RegioneER: #sanitaER #coronavirus L'aggiornamento per l'Emilia-Romagna: su oltre 36 mila tamponi 2.560 nuovi positivi, di cui 1.120 asi… - AvantiBologna : RT @sbonaccini: #Covid, #ristori regionali: 9,7 milioni per turismo, cultura, ristorazione, terzo settore e imprese dei territori alluviona… -