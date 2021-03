Calcio: Pirlo, 'CR7 ha ancora un anno di contratto, felici di continuare con lui' (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, 15 vittorie di fila e lo scudetto è servito: facile, no? #Pirlo studia tre esempi - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Le italiane non vincono una Coppa Europea da molto tempo, bisogna fare un discorso generale, pr… - Corriere : Pirlo ha coperto i limiti Juvee inventato calcio nuovoL’unico dubbio: i suoi silenzi - martinapolsell1 : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_Official: «Le italiane non vincono una Coppa Europea da molto tempo, bisogna fare un discorso generale, progettand… - irejdoc1897 : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_Official: «Le italiane non vincono una Coppa Europea da molto tempo, bisogna fare un discorso generale, progettand… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pirlo Juve: Pirlo 'vietato rilassarsi, mettiamo pressione all'Inter' ... stasera non giocano e noi abbiamo l'opportunità di avvicinarci: dipenderà da noi, serve una grande gara": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida casalinga contro il ...

Pirlo, 'Inter fortunata, nazionali restano a casa' "Capita in un momento positivo perché potranno recuperare durante la sosta e potranno lavorare senza giocatori in nazionale: sono stati fortunati": Andrea Pirlo commenta così la situazione dell'Inter, che non potrà disputare la gara di campionato contro il Sassuolo a causa dei numerosi positivi al Covid. "Siamo stati informati della notizia del rinvio e ...

++ Calcio: Pirlo, felici che Ronaldo possa restare alla Juve ++ - Calcio Agenzia ANSA Juventus-Benevento, Pirlo: “Inter fortunata, noi abbiamo giocato con dei contagiati” Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Benevento, valido per la 28esima giornata di Serie A.

Juventus, Andrea Pirlo categorico su Cristiano Ronaldo Sul futuro di Cristiano Ronaldo, Pirlo si esprime così: "Qualora rimanesse dovrà essere gestito in maniera diversa? No, non ci abbiamo ancora pensato. Ronaldo ha ancora un anno di contratto quindi sia ...

... stasera non giocano e noi abbiamo l'opportunità di avvicinarci: dipenderà da noi, serve una grande gara": così il tecnico della Juventus, Andrea, alla vigilia della sfida casalinga contro il ..."Capita in un momento positivo perché potranno recuperare durante la sosta e potranno lavorare senza giocatori in nazionale: sono stati fortunati": Andreacommenta così la situazione dell'Inter, che non potrà disputare la gara di campionato contro il Sassuolo a causa dei numerosi positivi al Covid. "Siamo stati informati della notizia del rinvio e ...Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Benevento, valido per la 28esima giornata di Serie A.Sul futuro di Cristiano Ronaldo, Pirlo si esprime così: "Qualora rimanesse dovrà essere gestito in maniera diversa? No, non ci abbiamo ancora pensato. Ronaldo ha ancora un anno di contratto quindi sia ...