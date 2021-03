Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2020/2021: la classifica aggiornata (Di sabato 20 marzo 2021) La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2020/2021 di Biathlon. Lo scorso anno a trionfare è stato Johannes Boe, che ha preceduto di due punti Martin Fourcade. Con il ritiro del francese, tanti avversari proveranno a prendere il ruolo di rivale del campione norvegese, il quale punta a un’altra sfera di cristallo. classifica GENERALE Coppa DEL Mondo maschile 2020/2021 1. J. T. Boe (NOR) 1038 2. S.H. Laegreid (NOR) 1034 3. Q. Fillon Maillet (FRA) 915 4. T. Boe (NOR) 882 5. J. Dale (NOR) 829 6. S. Samuelsson (SWE) 817 7. E. Jacquelin (FRA) 8028. L. Hofer (ITA) 751 9. M. Ponsiluoma (SWE) 709 10. S. Desthieux (FRA) 677 38. D. Windisch 14742. T. Bormolini 11551. ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Lagenerale delladeldi. Lo scorso anno a trionfare è stato Johannes Boe, che ha preceduto di due punti Martin Fourcade. Con il ritiro del francese, tanti avversari proveranno a prendere il ruolo di rivale del campione norvegese, il quale punta a un’altra sfera di cristallo.GENERALEDEL1. J. T. Boe (NOR) 1038 2. S.H. Laegreid (NOR) 1034 3. Q. Fillon Maillet (FRA) 915 4. T. Boe (NOR) 882 5. J. Dale (NOR) 829 6. S. Samuelsson (SWE) 817 7. E. Jacquelin (FRA) 8028. L. Hofer (ITA) 751 9. M. Ponsiluoma (SWE) 709 10. S. Desthieux (FRA) 677 38. D. Windisch 14742. T. Bormolini 11551. ...

