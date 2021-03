Avanti un altro oggi, gioco finale 20 marzo 2021: Jheannine Antoniette (Video) (Di sabato 20 marzo 2021) Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 20 marzo 2021, ha visto contendersi il montepremi finale di 175.000 euro da Jheannine Antoiette. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Jheannine Antoniette ha perso 29.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille euro ogni secondo). ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 20 marzo 2021) Ildiundi, 20, ha visto contendersi il montepremidi 175.000 euro daAntoiette.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi,ha perso 29.000 euro. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille euro ogni secondo). ...

