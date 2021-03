Aleardo Ward | chi era l’attore e padre di Luca Ward

(Di sabato 20 marzo 2021)è stato un noto attore di teatro cinema e televisione a cavallo tra gli anni Quaranta e Sessanta edi, attore e doppiatore che oggi sarà tra gli ospiti di Verissimo a partire dalle 16:00 su Canale 5. Nato nel 1915, da William James, comandante della Marina Americana e dell’attrice toscana Jone Borgheri. Trascorre la sua infanzia a Viareggio con la madre poichè ilscompare prematuramente per poi trasferirsi a Torino dove consegue il diploma di perito agrario.ditra teatro cinema e doppiaggio Esordisce a teatro con Ermete ...

Advertising

zazoomblog : Luca Ward chi era il padre Aleardo Ward: doppiatore e attore la sua storia - #padre #Aleardo #Ward: #doppiatore -

Ultime Notizie dalla rete : Aleardo Ward

ViaggiNews.com

... esattamente come il loro padre,, ha intrapreso la carriera da attore e doppiatore. Purtroppo però il suo amato padre lo ha lasciati quando ancora lui e i suoi fratelli erano dei ...... esattamente come il loro padre,, ha intrapreso la carriera da attore e doppiatore. Purtroppo però il suo amato padre lo ha lasciati quando ancora lui e i suoi fratelli erano dei ...Cosa ne sarà dell’attore e della sua intensa voce prossimamente? Chi conosce Luca Ward sa bene che anche lui è figlio d’arte e che, esattamente come il loro padre, Aleardo Ward, ha intrapreso la ...L'apprezzatissimo Luca Ward ed i suoi altrettanto bravi fratelli avevano un papà molto famoso. Purtroppo lo hanno perso prematuramente ...