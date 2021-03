Zeppole di San Giuseppe | la versione di Benevento | ricetta bimby

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLedi San, che siano fritte o al forno, rappresentano la tradizione d’Italia nel giorno della festa del papà, il 19 marzo. Sono semplicissime da preparare, pochi ingredienti e soprattutto di facile reperibilità. La realizzazione di questo dolce è a base di pasta choux di forma circolare con un foro centrale che viene farcito di crema pasticcera e guarnito con amarene sciroppate. Molte sono le varianti di questo dolce magnifico, e qui vogliamo farmi scoprire la variante di, patria del liquore Strega, usato in tantissime ricette per dolci.Ingredienti per 15: 80 gr di burro 250 ml di acqua 150 gr di farina 00 1 pizzico di sale 1 cucchiaio di zucchero 4 uova 1 cucchiaino di liquore StregaIngredienti crema pasticcera: 3 di tuorli 70 gr di zucchero 40 gr di ...

