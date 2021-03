Zaniolo torna in campo ma il suo sogno è già sfumato

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il centrocampista offensivo della Roma Nicolòprogramma il rientro infra un mese ma non andrà all’Europeo Mancini non lo convocherà,ne ha preso atto e sta lavorando perre in. nel miglior modo possibile. Il trequartista giallorosso, come svelato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, si sta allenando a Trigoria senza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il secondo ritorno, a Kiev, la città dove ha ancora casa e doveregolarmente con la moglie ... Sono rimasti a Roma gli infortunati Veretout,, Mkhitaryan e Smalling, solo l'inglese sarà ...... chi inizia un po' dietro rispetto ai compagni di Nazionale, è certamente Nicolò, che con ... ma Mancini parla chiaro: Mancini dice Messi Infine, il ctsul duello a distanza tra Messi e ...AS ROMA NEWS - Niente Europeo con la maglia dell'Italia per Nicolò Zaniolo. La notizia arriva questa mattina dalle colonne del Corriere dello Sport (G. D'Ubaldo).Nicolò Zaniolo non andrà all'Europeo ... Fonseca potrebbe portarlo in panchina il 21 per lo scontro diretto con l'Atalanta. Tornando all'Europeo, la Roma si era mossa in anticipo per evitare che il ct ...