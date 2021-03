WHATSAPP E INSTAGRAM DOWN (Di venerdì 19 marzo 2021) INSTAGRAM e WHATSAPP sembrano avere problemi di connessione al server. Provate a caricare nuovi post sul primo, e sarete probabilmente accolti dalla scritta: “impossibile aggiornare il feed“. Su WHATSAPP c’è invece la classica iconcina dell’orologio ed il messaggio non viene consegnato. I problemi sembrano molto recenti per entrambe le app, da dopo le 18 di oggi, 19 marzo 2021, tanto per darvi proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 19 marzo 2021)sembrano avere problemi di connessione al server. Provate a caricare nuovi post sul primo, e sarete probabilmente accolti dalla scritta: “impossibile aggiornare il feed“. Suc’è invece la classica iconcina dell’orologio ed il messaggio non viene consegnato. I problemi sembrano molto recenti per entrambe le app, da dopo le 18 di oggi, 19 marzo 2021, tanto per darvi proviene da Database Italia.

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - Corriere : ?? Whatsapp, Facebook e Instagram sono irraggiungibili per molti utenti - ciccioetna : RT @MediasetTgcom24: Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - blue_elysian_ : RT @blinkhbdl: quanto li capisco instagram e whatsapp anch'io sono in down da un anno e mezzo -

Ultime Notizie dalla rete : WHATSAPP INSTAGRAM WhatsApp e Instagram down 19 marzo 2021, è scattato l'allarme su Facebook e Twitter WhatsApp e Instagram down 19 marzo 2021 , è scattato l' allarme su Facebook e Twitter . L'applicazione informatica di messaggistica istantanea e il social network fotografico sono fuori uso in Italia .

WhatsApp e Instagram down: problemi in tutta Italia dalle 18 WhatsApp e Instagram sono down nella maggior parte dell'Italia, come sottolinea e conferma anche il sito downdetector , che monitora il funzionamento dei principali servizi (immagine qui sotto. ...

Facebook, WhatsApp e Instagram down: irraggiungibili a livello globale la Repubblica WhatsApp e Instagram down oggi 19 marzo: impossibile la connessione Instagram e WhatsApp sono nuovamente in down. Le due app della famiglia di Facebook risultano infatti inutilizzabili. Ancora non si conoscono le cause. Molti utenti nella giornata del 19 marzo stanno ...

Whatsapp e Instagram down, malfunzionamenti in tutta Italia Malfunzionamenti registrati su Whatsapp e Instagram in tutta Italia. Decine di migliaia di segnalazioni sonoa rrivate sul web: Instagram risulta inaccessibile, Whatsapp non riceve e non invia messaggi ...

