Vita in diretta, Serena Bortone ospite di Alberto Matano scoppia a piangere gli dice … (Di venerdì 19 marzo 2021) Serena Bortone è stata ospite a La Vita in diretta e sembra che si sia tanto commossa. Ma cosa è accaduto? Nella giornata di ieri, si è celebrata la giornata internazionale della memoria delle vittime del Covid-19. Sono tante, tantissime purtroppo le vittime del Covid e proprio nella puntata di ieri, Alberto Matano ha dato tanto spazio ai racconti ed al ricordo. Serena Bortone ospite a La Vita in diretta Il conduttore Alberto Matano ha voluto raccontare gli sviluppi della pandemia in Italia e nel mondo ed è stato ineVitabile non commuoversi. È questo il caso di Serena Bortone, la quale è stata ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 19 marzo 2021)è stataa Laine sembra che si sia tanto commossa. Ma cosa è accaduto? Nella giornata di ieri, si è celebrata la giornata internazionale della memoria delle vittime del Covid-19. Sono tante, tantissime purtroppo le vittime del Covid e proprio nella puntata di ieri,ha dato tanto spazio ai racconti ed al ricordo.a LainIl conduttoreha voluto raccontare gli sviluppi della pandemia in Italia e nel mondo ed è stato inebile non commuoversi. È questo il caso di, la quale è stata ...

