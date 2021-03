Ventura e Terzi ancora positivi al Covid | Perché siamo felici | un messaggio toccante

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Non sappiamo se cinegativizzati, masicuri che il peggio è passato”. Lo ha dichiarato Giovanni, che è stato colpito dal coronavirus insieme a Simonae anche ai due figli, Caterina e Giulia. Per la conduttrice la beffa è stata doppiala notizia dellatà è arrivata proprio poco prima della partenza in direzione Sanremo, dove avrebbe dovuto co-condurre l'ultima serata dell'edizione 2021 del Festival. E invece tutto è saltato all'ultimo minuto, ma l'unica cosa che conta davvero è che lae la sua famiglia adesso stiano bene. “Qualcosa è cambiato - ha testimoniato- è migliorata la nostra percezione di quanto ogni piccola cosa sia bellissima nella vita e che la vita deve essere vissuta in ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi Covid, il giornalista confessa: "Cambiata tutta la percezione della vita" Simona Ventura e Giovanni Terzi sono stati colpiti la scorsa settimana dal Covid, non solo la coppia ma anche le figlie della conduttrice. Come lei sono risultati positivi il compagno, Giovanni Terzi, e la figlia della conduttrice Caterina. La Ventura ha confessato a Oggi di non essere in grado di stabilire con certezza come sarebbe andata se non avesse fatto il vaccino. Simona Ventura: il suo racconto. La conduttrice nella sua intervista ad "Oggi" ha rivelato di aver scoperto di aver contratto il Coronavirus quasi per caso: "Non ho mai avuto sintomi."