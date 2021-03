Ultime Notizie Roma del 19-03-2021 ore 11:10 (Di venerdì 19 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio riprendono in Italia e nei paesi europei le vaccinazioni con altra gente che dopo il via libera della Eh ma il farmaco è sicuro ed efficace afferma l’agenzia Europea escludendo relazioni quei casi di trombosi in Italia intanto anche i farmacisti potranno somministrare i vaccini il tasso di possibilità nel paese stare al 7,3% altri 423 decessi ieri le celebrazioni della prima giornata nazionale in memoria delle vittime del covid lo stato Cioè ci sarà ha detto draghi per con i tacchi avessi avuto il vaccino altri no sarebbe stato devastante per l’unità Europea avrebbe distrutto il mercato unico così la presidente della commissione europea Ursula von der leyen e sulla Repubblica difende i contratti sui vaccini annuncia castrazione che è stata messa in mora per i ritardi nelle ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio riprendono in Italia e nei paesi europei le vaccinazioni con altra gente che dopo il via libera della Eh ma il farmaco è sicuro ed efficace afferma l’agenzia Europea escludendo relazioni quei casi di trombosi in Italia intanto anche i farmacisti potranno somministrare i vaccini il tasso di possibilità nel paese stare al 7,3% altri 423 decessi ieri le celebrazioni della prima giornata nazionale in memoria delle vittime del covid lo stato Cioè ci sarà ha detto draghi per con i tacchi avessi avuto il vaccino altri no sarebbe stato devastante per l’unità Europea avrebbe distrutto il mercato unico così la presidente della commissione europea Ursula von der leyen e sulla Repubblica difende i contratti sui vaccini annuncia castrazione che è stata messa in mora per i ritardi nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, 822 postivi nelle Marche in 24 ore Sono 822 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione "nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.975 tamponi: 3.463 nel percorso nuove diagnosi (di cui 893 nello screening con percorso Antigenico) e 2.512 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati ...

Torre del Greco, preso furbetto del reddito di cittadinanza: lo percepiva senza averne diritto Torre del Greco. Scoperto un 'furbetto' del reddito di cittadinanza, lo percepiva senza averne diritto. Il Gruppo della Guardia di Finanza dì Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 24.935 casi e 423 vittime Il Sole 24 ORE Borse europee in rosso nel giorno delle quattro streghe. A Milano giù Bper e Tim Scadono i future e le opzioni su indici e azioni, una grande quantità di derivati che potrebbe far aumentare la volatilità. Spread in leggero rialzo in area 96 punti, recupera il petrolio ...

Investigatore avvertì un indagato: «Non usare i telefoni» Un ex maresciallo infedele condannato a risarcire la Guardia di finanza per il danno procurato all’indagine SAN MINIATO. Ha provocato un danno da disservizio il maresciallo della Guardia di finanza ch ...

