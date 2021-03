Serie A VPL, in entrambi i campionati campioni in carica implacabili. Reghium torna alla vittoria su PS (Di venerdì 19 marzo 2021) Terza e seconda giornata per la Serie A VPL su PS e su Xbox. Poche sorprese ed un plot che si ripete in entrambi i campionati: la compagine campione in carica continua a volare. Ma andiamo con ordine. Serie A VPL PS, Evolute Gaming e OLDSCHOOL a punteggio pieno Erano sei le squadre presentatesi alla terza giornata a punteggio pieno. Adesso sono solo due le squadre che possono vantare solo vittorie nel loro ruolino di marcia: parliamo dei campioni in carica di Evolute Gaming e di OLDSCHOOL, vittoriosi rispettivamente contro Emme Thunder e Sytex Immortal. A fare notizia, nel caso del match dei campioni in carica, il fatto che sia giunta la prima rete subita del campionato e così si ferma l’imbattibilità del portiere di ... Leggi su esports247 (Di venerdì 19 marzo 2021) Terza e seconda giornata per laA VPL su PS e su Xbox. Poche sorprese ed un plot che si ripete in: la compagine campione incontinua a volare. Ma andiamo con ordine.A VPL PS, Evolute Gaming e OLDSCHOOL a punteggio pieno Erano sei le squadre presentatesiterza giornata a punteggio pieno. Adesso sono solo due le squadre che possono vantare solo vittorie nel loro ruolino di marcia: parliamo deiindi Evolute Gaming e di OLDSCHOOL, vittoriosi rispettivamente contro Emme Thunder e Sytex Immortal. A fare notizia, nel caso del match deiin, il fatto che sia giunta la prima rete subita del campionato e così si ferma l’imbattibilità del portiere di ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPL Carrarese eSports, questa sera semifinale playoff per la Serie B VPL Dopo un ottimo campionato sempre nelle posizioni di vertice e concluso in quinta posizione, la formazione virtuale azzurra si giocherà in queste due serate l'accesso alla Serie B VPL, lega nella ...

LND eSport - La Lega Nazionale Dilettanti lancia il SaturDay Live Show ... primo format di intrattenimento ideato e prodotto insieme al partner tecnologico VPL Italy e ...del "Campionato d'Italia" alla PlayStation oltre ad aver collaborato con club che vanno dalla serie A ...

