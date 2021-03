Scoperto a 100 metri di profondità, il corallo rosso è tornato in Calabria (Di venerdì 19 marzo 2021) Dai sumeri ai fenici il corallo rosso ha segnato la storia del Mediterraneo. E ora, a un secolo dalla grande razzia che lo ha fatto scomparire da buona parte dei nostri mari, è riapparso in Calabria, nell’alto Ionio. Un Rov, un robot teleguidato dotato di telecamere ad alta definizione, si è tuffato raggiungendo i 100 metri di profondità e lì, sulla secca di Amendolara, ha trovato la sorpresa. “E’ stata una scoperta emozionante”, racconta Silvestro Greco, direttore della nuova sezione calabrese della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. “Non ce l’aspettavamo. Avevamo organizzato una campagna oceanografica mirata alla mappatura di quei fondali utilizzando un sofisticato ecoscandaglio che permette una valutazione visiva mediante immagini raccolte con un Rov, un Remotely Operated Veichle. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Dai sumeri ai fenici ilha segnato la storia del Mediterraneo. E ora, a un secolo dalla grande razzia che lo ha fatto scomparire da buona parte dei nostri mari, è riapparso in, nell’alto Ionio. Un Rov, un robot teleguidato dotato di telecamere ad alta definizione, si è tuffato raggiungendo i 100die lì, sulla secca di Amendolara, ha trovato la sorpresa. “E’ stata una scoperta emozionante”, racconta Silvestro Greco, direttore della nuova sezione calabrese della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. “Non ce l’aspettavamo. Avevamo organizzato una campagna oceanografica mirata alla mappatura di quei fondali utilizzando un sofisticato ecoscandaglio che permette una valutazione visiva mediante immagini raccolte con un Rov, un Remotely Operated Veichle. ...

