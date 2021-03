Sandra Milo finge malore in radio dopo il vaccino, panico tra i conduttori: piovono critiche, lei si difende: “Stavo ironizzando sui no-vax” (Di venerdì 19 marzo 2021) Ieri, uno scherzo telefonico avvenuto in diretta radio, architettato e messo a punto da Sandra Milo, ha scatenato il dibattito dell’opinione pubblica. Nei giorni più duri recentemente vissuti dal punto di vista della lotta al Covid, per via del rialzo dei contagi e contemporaneamente la sospensione del vaccino AstraZeneca nei giorni scorsi, che ha creato una crisi organizzativa sul piano della campagna vaccinale. In questo quadro già critico, Sandra Milo ha finto di essere colpita da un malore, in diretta radio, dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino. La sceneggiata ha mandato nel panico i conduttori e non è stata gradita da molti di coloro che erano in ascolto: nelle ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Ieri, uno scherzo telefonico avvenuto in diretta, architettato e messo a punto da, ha scatenato il dibattito dell’opinione pubblica. Nei giorni più duri recentemente vissuti dal punto di vista della lotta al Covid, per via del rialzo dei contagi e contemporaneamente la sospensione delAstraZeneca nei giorni scorsi, che ha creato una crisi organizzativa sul piano della campagna vaccinale. In questo quadro già critico,ha finto di essere colpita da un, in direttaaver ricevuto la seconda dose del. La sceneggiata ha mandato nele non è stata gradita da molti di coloro che erano in ascolto: nelle ...

Dorian221190 : RT @GiusCandela: Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino a Un giorno da pecora. #ugdp - BaritaliaNews : Geppi Cucciari fuori di sé contro Sandra Milo le urla 'Brutta deficiente' - nojudgment__ : Ho sognato Sandra Milo che denuncia Dua Lipa per plagio, non sono mai stata più confusa in vita mia - una_su_zero : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita -