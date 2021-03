Pronto soccorso Udine sotto pressione per numerosi casi Covid (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua la pressione sugli ospedali del Friuli Venezia Giulia a causa dell’impennata di casi Covid registrata negli ultimi giorni in regione. Al Santa Maria della Misericordia di Udine anche ieri gli accessi al Pronto soccorso sono “numerosi”. Lo conferma Mario Calci, direttore del Pronto soccorso e Medicina d’urgenza dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. “Il flusso di pazienti Covid – ha spiegato – è molto elevato, complicato anche dalla difficoltà di collocazione. Persiste in contemporanea un flusso elevato anche al Pronto soccorso non-Covid”. Alle ore 11.20 di giovedi , secondo quanto riporta il servizio online della sanità regionale, il ... Leggi su udine20 (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua lasugli ospedali del Friuli Venezia Giulia a causa dell’impennata diregistrata negli ultimi giorni in regione. Al Santa Maria della Misericordia dianche ieri gli accessi alsono “”. Lo conferma Mario Calci, direttore dele Medicina d’urgenza dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. “Il flusso di pazienti– ha spiegato – è molto elevato, complicato anche dalla difficoltà di collocazione. Persiste in contemporanea un flusso elevato anche alnon-”. Alle ore 11.20 di giovedi , secondo quanto riporta il servizio online della sanità regionale, il ...

