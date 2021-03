Pochettino sul Bayern: «La squadra più forte, ma possiamo batterli» – VIDEO (Di venerdì 19 marzo 2021) Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, ha commentato il sorteggio dei quarti di Champions League Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, ha commentato il sorteggio dei quarti di Champions League che ha accoppiato i parigini al Bayern Monaco. «La verità è che andremo ad affrontare la squadra più forte, che ci batté in finale l’anno scorso. Il Bayern è una grande squadra, la più forte in Europa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha commentato il sorteggio dei quarti di Champions League Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha commentato il sorteggio dei quarti di Champions League che ha accoppiato i parigini alMonaco. «La verità è che andremo ad affrontare lapiù, che ci batté in finale l’anno scorso. Ilè una grande, la piùin Europa». Leggi su Calcionews24.com

