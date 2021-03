Per Berlino i vaccini in Ue non bastano per fermare la terza ondata (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non c’è in Europa vaccino sufficiente per fermare una terza ondata solo con la vaccinazione” lo ha detto il ministro tedesco della Salute Jens Spahn in conferenza stampa a Berlino. “Anche se le distribuzioni dalla Ue dovessero essere affidabili, passeranno ancora settimane finché i gruppi a rischio saranno vaccinati completamente” ha proseguito il ministro tedesco. Attualmente, a detta di Spahn, la Germania attende circa 15 milioni di dosi AstraZeneca, “e in effetti si tratta di 2 o 3 milioni di dosi in meno rispetto alle attese”. Il ministro alla Salute spera comunque in una netta accelerazione delle vaccinazioni in Germania, dicendosi anche favorevole “ad iniziare prima del previsto con le somministrazioni da parte dei medici di base”. Si tratta, peraltro, di uno dei temi che saranno affrontati questo pomeriggio al ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non c’è in Europa vaccino sufficiente perunasolo con la vaccinazione” lo ha detto il ministro tedesco della Salute Jens Spahn in conferenza stampa a. “Anche se le distribuzioni dalla Ue dovessero essere affidabili, passeranno ancora settimane finché i gruppi a rischio saranno vaccinati completamente” ha proseguito il ministro tedesco. Attualmente, a detta di Spahn, la Germania attende circa 15 milioni di dosi AstraZeneca, “e in effetti si tratta di 2 o 3 milioni di dosi in meno rispetto alle attese”. Il ministro alla Salute spera comunque in una netta accelerazione delle vaccinazioni in Germania, dicendosi anche favorevole “ad iniziare prima del previsto con le somministrazioni da parte dei medici di base”. Si tratta, peraltro, di uno dei temi che saranno affrontati questo pomeriggio al ...

